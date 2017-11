Un vis al copiilor s-a împlinit

12:45

Pe atunci, mă aflam la Ungheni, lucram de acasă, pentru o firmă din străinătate. Adică, lucram de la distanță.Într-o bună zi, am întâlnit-o pe Lucia Bacalu, cu care urma să lucrăm într-un proiect.Am mers împreună la o cafea, căci nu ne văzuserăm de ceva timp. Dintr-o vorbă în alta, am înțeles că intenționează să deschidă un nou ziar la Ungheni. Imediat m-am oferit s-o ajut în ceea ce privește designul publicației.Iată așa am ajuns la ”Expresul” și de atunci, indiferent unde mă aflu, sunt cu ”Expresul”.Un an mai târziu, am trecut cu traiul la Chișinău, dar am continuat să lucrez pentru ”Expresul”. Apropo, noi am fost primii care am implementat în redacție lucrul de la distanță. Ne-a reușit.Practicăm cu succes această metodă și în prezent, astfel că oricine, oricând poate merge într-o deplasare, fără ca să afecteze lucrul redacției. E simplu, e comod.Tot noi am fost printre primii, care am realizat un site lucrativ, reactualizat zi de zi.Era anul 2008, când majoritatea redacțiilor ziarelor regionale aveau încă o atitudine sceptică vizavi de site-uri, de presa online în general.Noi am pornit pe această cale, am insistat, am perseverat, iar primele succese nu s-au lăsat prea mult așteptate.Grație site-ului, am obținut, în scurt timp, notorietate. Despre ”Expresul” se cunoștea deja peste tot, despre ”Expresul” se vorbea, iar știrile de pe Expresul.com erau preluate în permanență de presa de la Chișinău.În prezent, site-ul nostru care, între timp, a devenit Expresul.md, este unul dintre cele mai vizualizate din afara Chșinăului. Numărul vizitatorilor unici ajunge să fie pe lună între 20 mii și 25 mii, iar a vizualizărilor – 35 mii-37 mii.Este un succes al nostru, cu care ne mândrim.