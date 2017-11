(Foto) Hobby-ul lui Dorin Chirtoacă: deține o colecție de ceasuri luxoase de lux cu o valoare totală de cel puțin 200 mii de euro

10:15

Am uitat de cînd am urmărit în presă din România un reportaj de la Jilavă. Acolo sunt zeci și sute de deținuți care cu siguranță ar avea ceva de spus.Doar că organele de anchetă verifică informația, sunt pornite noi anchete sau revizuite dosarele. Nimeni nu cheamă presă cînd un bandit vrea să latre. Cum a făcut legătură Proca cu cei de la JURNAL TV ? I-a scris emai-uri ? scrisori ? De ce abia acuma a decis să zică și nu în față instanței ? Să fim serioși, oamenii nu sunt chiar atît de naivi să creadă o prostie a unui bandit care se vede de la o poștă că a fost pregătit, pudrat, hrănit bine. Implicarea statului român dar și al serviciilor speciale din SUA și UE sînt evidente. Da, Plohatniuc nici pe departe nu e înger, are păcatele lui. Probabil nici el nu e bucuros de toată situația creată în țara. El de nevoie luptă , mai încearcă să cirpeasca un drum, o școală, mai aruncă o „bîtă” în PSRM să vadă functionariii de la Bruxelles că e mai pro-European decîtMacron, în caz contrar ajunge vecin de cameră cu Filat și Platon. Da, Plohatniuc cu siguranță știe unde sunt banii furați din bănci, nu este exclus că o parte din ei sunt în țara. Nu prea cred însă că are ceva cu atactul asupra lui Gorbuntov. Altfel, nu îmi explic de ce anume Usatii a organizat plecarea familiei lui Proca în afară țării. De ce i-a fost frică și pe cine defapt a vrut să-i protejeze ? Păcat că în tot acest „rahat” a apărut o Musca (Statul Român) Niciodată nu aș fi crezut că SRI va ajunge să cînte sub muzică lui Proca și Usatii. Este pur și simplu, jalnic, penibil. România, care a susținut niște mizerabili din 2009, care a pierdut controlul total asupra PL-ului, care și-a compromis susținătorii, care numai are pur și simplu nici-o alternativă de a se implică direct în treburile interne ale Republicii Moldova a ajuns să depindă de cel mai ghinionist killer și de Usatii. Prin acest spectacol mediatic ei încearcă cumva să-l șantajeze pe Plohatniuc. E mult prea evident acest lucru. Rîd câinii pe drum de intențiile românilor și europenilor care nu sunt în stare de a creă un partid „normal” pro-European și să-i găsească un înlocuitor lui Plohatniuc. Ar fi cu mult mai corect moral că Plohatniuc să accepte infringerea politică în față PSRM -uluianul viitor. Să nu-și bate joc de votul oamenilor și ar aduce banii înapoi care au dispărut. Eu cred că” Anchetă” ușor poate găsi banii. Da, viză de reședința a d-lui Plohatniuc nu va fi la Geneva, în cel mai rău caz la Rezina, în cel mai bun caz undeva în Kislovodsk. Dar dvs mulți stimați SRI-iști lasă-ți bandiții la o parte nu păstrați speranța- mai degrabă Plohatniuc ajunge să mai cumpere unu două partide în România decît Băsescu Președinte în Republică Moldova. - Nicolae Pascaru ACTUALITATI.MD Analitica 07/11/2017 - 10:10