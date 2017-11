Mercedes-AMG Project One a apărut deja în vânzare înainte să fie produs! Costă dublu mai mult

15:31

SEMA Show şi-a deschis oficial uşile la Las Vegas. Evenimentul în care sunt prezente cele mai tari automobile modificate, strânge sub un acoperiş o mulţime de curente de tuning, unul dintre care este cel cu denumirea de restomod. Restomod-ul presupune restaurarea maşinilor vechi cu piese noi şi moderne. Un exemplu perfect este legendarul Dodge Charger din The post Uitaţi de automobilele noi, lăsaţi treburile într-o parte şi admiraţi acest Dodge Charger din 1969 reconstruit în timp de 4.700 de ore appeared first on Autoexpert.