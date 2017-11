ONG-uri au criticat graba cu care guvernul de la Chișinău a aprobat harta circumscripţiilor

10:30

Presedintele Statelor Unite Donald Trump și soția sa au sosit în Coreea de Sud. Pe agenda convorbirilor cu liderii de la Seul se află situația din Coreea de Nord si repetatele sale teste cu rachete balistice. Presedintele Trump l-a lăudat pe președintele Moon Jae-in, pentru cooperarea pe care o are cu Statele Unite, în ciuda divergențelor de opinii legate de situatia din Coreea de Nord sau de relatiile comerciale dintre cele doua țări. Prima escala in Coreea de Sud apresedintelui american a fost la baza americana de la Camp Humphreys. Apoi presedintele si prima doamna au mers la Seul.Statele Unite au în Coreea de Sud 28.500 de militari, iar regimul de la Fenian acuză constant America că plănuiește o invazie în Coreea de Nord . Din Coreea de Sud, unve sta numai 24 de ore, Donald Trump va merge in China comunistă.