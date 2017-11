Atenție, șoferi! Radare pe mai multe drumuri naționale

13:30

Într-o întâlnire avută, marți, cu comisarul european pentru Comerț, Cecilia Malmstrom, acesta a declarat că 70% din produsele agroindustriale ale Republicii Moldova Moldova merg pe piețele rusești. Însă statisticile UE și interne ale Republicii Moldova arată, negru pe alb, că 65% dintre exporturile Republicii Moldova merg pe piețele UE și numai 20% pe cele ale CSI, Rusia având o pondere de numai 11%. De altfel, România este principalul partener comercial al R. Moldova, depășind de mult timp Rusia. „Am subliniat faptul că, vizavi de mai multe grupuri și categorii de produse, trebuie să revizuim Acordul de Liber Schimb și să revenim la regimul de preferințe comerciale autonome, respectiv la comerțul asimetric cu Uniunea Europeană. Acest lucru se referă la producția din sectorul agroindustrial, care, în proporție de peste 70 la sută, este exportată în prezent pe piața Federației Ruse și a statelor CSI, iar perspectiva exportului pe piața UE este una foarte joasă. Revederea Acordului în acest sens va permite creșterea substanțială a capacităților noastre interne de producere, inclusiv de export”, a scris Dodon pe pagina sa de Facebook. Repetiție după Guvern Deși nu are atribuții în zona executivă și are un rol mai mult decorativ, Igor Dodon nu a ezitat să-și dea cu părere despre cotele de export ale R. Moldova pe care le-ar vrea și el mărite, în ciuda faptului că susține reorientarea exporturilor R. Moldova spre Rusia, acolo unde prețurile sunt mai mici și nu rentează din punct de vedere economic. „În același timp, am solicitat Comisarului European majorarea unor cote de export pentru produsele moldovenești care se bucură de creștere anuală pe piața Uniunii Europene”, a scris Dodon. Habarnist despre Transnistria Deși este președinte țării, Igor Dodon nu știe nici până acum că Acordul de Liber Schimb dintre UE și Republica Moldova se aplică în egală măsură și regiunii separatiste transnistrene și că până și Tiraspolul și-a reorientat de ani de zile exporturile spre piețele UE, aproape în aceeași măsură de 65% precum Chișinăul. „De asemenea, am intervenit cu solicitarea de păstrare pentru regiunea transnistreană a prevederilor și raporturilor comerciale cu UE și pentru anul 2018”, a mai scris Dodon. Președintele prorus nu a amintit însă nimic de embargoul rusesc început încă din 2013 de către Rusia asupra produselor agroalimentare, cărnii și a vinurilor moldovenești, cele mai valoaroase bunuri de export care sunt interzise sau supuse unui strict control, de multe ori motivat politic, de către autoritățile de la Moscova. Reamintim Rusia a impus un embargo R. Moldova în 2013, imediat după semnarea Acordului de Asociere dintre UE și Republica Moldova, ca măsură de represiune politică asupra dorinței Chișinăului de apropriere de spațiul european. Dodon pledează în continuare pentru abandonarea acestui drum care a adus numai beneficii economice R. Moldova și revenirea sub sfera de influență a Moscovei.