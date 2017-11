Carabinierii sunt antrenați la menținerea ordinii publice în comuna Băcioi

13:30

În primele nouă luni ale anului curent, 471 de copii, 262 de fete şi 209 băieţi, au abandonat domiciliul şi alte forme de plasament, cele mai frecvente cauze fiind lipsa supravegherii din partea părinţilor, abuzul de alcool, situaţia financiară precară din familie, dar şi conflictele din interiorul acesteia, schimbări în componenţa familiei (deces, divorţ, concubinaj, etc.) sau dezacordul părinţilor cu privire la relaţiile de prietenie ale copiilor. În 222 de cazuri de abandon, copiii aveau vârsta între 14 şi 15 ani. În cazurile constatării abandonului de domiciliu al copilului, IGP recomandă părinţilor, reprezentanţilor legali şi tutori/curatori care exercită obligaţiunile de întreţinere, educaţie şi supraveghere a copiilor ca aceștia: - în mod prioritar, să contacteze rudele apropiate şi prietenii copilului, pentru că de obicei, acolo sunt primele locuri unde se refugiază; - în mod de urgenţă, să sesizeze Poliţia şi să prezinte datele care pot contribui la depistarea copilului: semnalmente, semne particulare, comportamentul anterior; - să prezinte o fotografie recentă a copilului; - să prezinte informaţia referitor la prietenii cu care, de obicei, copilul îşi petrece timpul, datele de contact etc.; - să verifice la domiciliu dacă, eventual, copilul nu a lăsat vreun mesaj, dacă au dispărut careva lucruri sau bunuri din casă. În perioada de referință, aproximativ 200 mii de copii au participat la sesiunile de informare privind abordarea fenomenului dispariţiilor voluntare şi a riscurilor pe care acest comportament le are. Astfel, polițiștii optează primordial pentru identificarea timpurie a situaţiilor de acest fel şi intervenţia în echipă (polițiști, profesori, consilieri şcolari şi psihologi).