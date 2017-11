Elevii Centrului de Excelență în Construcții, fără burse încă de la începutul anului. Ce motive invocă administrația și ministerul

17:00

Capitala Indiei, New Delhi, s-a trezit, marți dimineața, învăluită într-o atmosferă marcată de o calitate a aerului „severă". Pătura de ceață groasă cauzată de nivelurile de poluare a depășit cu mult standardele permise într-unul dintre cele mai grave episoade de poluare, o problemă care i-a adus reputația sinistră de unul dintre cele mai poluate mega-orașe din lume, informează AFP.