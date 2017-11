(FOTO) Tricourile pe care Spania le va purta la CM 2018, în centrul unui scandal uriaş

15:20

Suntem în plin sezon de încălzire. Peste 40% din consumatorii casnici și circa 70% din întreprinderile industriale, în particular cele din sectorul energetic, utilizează gazele naturale ca sursă termică și de încălzire. Respectiv, Republica Moldova este dependentă in corpore de gazul rusesc livrat de Gazprom. Or, în cele din urmă, nici pomină de o securitate energetică pe domeniul de aprovizionare și furnizare cu gaze naturale. Și aceasta în pofida construcției a mult-lăudatului Gazoduct Iași-Ungheni. Este opinia exprimată de către economistul IDIS Viitorul, Iurie Gotișan în cadrul emisiunii „15 minute de realism economic".