Donald Trump a sosit în Coreea de Sud pentru o vizită de două zile

18:10

„Sprijin financiar a fost oferit cu anumite condiții. Aceste condiții vizează și discuțiile ce au loc cu Fondul Monetar Internațional, care am înțeles că decurg destul de bine. Comisia de la Veneția a venit cu anumite recomandări și noi vom urmări să vedem cum sunt respectate aceste recomandări. Prima tranșă va fi plătită în timp util”, a spus Comisarul European pe Comerț, Cecilia Malmstrom, citată de publika.md.Amintim că ambasadorii Uniunii Europene au aprobat acordul cu privire la asistența macro-financiară pentru Republica Moldova în valoare de 100 de milioane de euro.60 de milioane vor fi acordaţi sub formă de credit, iar 40 de milioane - sub formă de finanţări nerambursabile. Asistenţa are drept scop susţinerea agendei de reforme.