/VIDEO/ Protest nocturn în fața blocului. Locatarii se tem că o construcție din preajmă le va „fura” soarele

11:50

David Allen este creatorul sistemului revoluționar Getting Things Done – Arta Productivității fără Stres. Consultant de afaceri cu renume mondial, având 30 de ani de experiență în domeniu. Conform revistei Fast Company Magazine, David Allen a fost declarat unul dintre cei mai influenți gânditori de pe planetă. Seminarul „Getting Things Done: Arta Productivității fără Stres” […]