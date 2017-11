Lidl nu planifică să se extindă în Republica Moldova

12:50

Liderul PD, Vlad Plahotniuc, afirmă că Partidul Democrat nu are nici un fel de aspirații politice în privința primăriei Liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, afirmă că PD nu are nici un fel de aspirații politice în privința primăriei. Plahotniuc mai spune că liberalii și socialiștii s-au speriat de numirea viceprimarilor pentru că se tem că lucrurile în primărie se vor schimba spre bine, iar ei vor pierde controlul asupra instituției care le-a adus ani la rând beneficii. Declarațiile au fost făcute în contextul numirii a doi viceprimari și preluarea interimatului funcției de primar de către Silvia Radu. „Am văzut cu toții cum socialiștii și liberalii au ieșit în fața opiniei publice practic cu aceiași idee: Plahotniuc prin atac raider, prin nominalizarea anumitor viceprimari a preluat primăria. Sună cunoscută melodia aceasta, au mai spus și alții până acum", afirmă liderul PD. Plahotniuc a mai spus că vrea să-i întrebe pe Dodon și Ghimpu, care împreună ca partide dețin majoritatea în CMC, de ce nu au pus ei împreună un primar interimar, „dacă oricum dacă așa omogen exprimați nemulțumirea față de cei care au fost nominalizați ca viceprimari. De ce lăsați PD care are doar un singur consilier în CMC să vă pună primarul și viceprimarul"? Liderul PD susține că socialiștii și liberalii pot să facă tot ce vor în primăria municipiului Chișinău. „Ei dețin majoritatea în CMC, ei pot să mute chiar și primăria ori la Colonița, ori la Condrița au toate voturile să o fac, dar ei stau și plâng la televizoare precum că PD cu doar un singur vot în CMC le-au luat primăria. Socialiștii și liberalii sunt niște neputincioși și democrații doar cu un vot au ajuns mai tare ca toate partidele fie ei mint ca totdeauna", a mai declarat democratul. Totodată, acesta afirmă că Capitala astăzi este un dezastru, și „din păcate pentru ei nu pot să justifice astăzi că în capitală lucrurile stau prost pentru că Plahotniuc e vinovat". A mai menționat că societatea civilă și o parte a presei au semnalat ani de zile schemele de corupție din primăria Chișinău cu diferite probe. „Recunosc astăzi că aceste semnalări nu au fost tratate suficient de instituții, este cred timpul să corectăm și această situație cum am făcut-o și în alte domenii. Am decis cu colegii că indiferent cine va conduce capitala o să găsim o cale de a conlucra activ cu primăria pentru eficientizarea activității primării, dar și pentru eliminarea tuturor schemelor de corupție care paralizează activitatea instituției". La finalul discursului liderul PD a declarat că „la moment" PD nu are nici un fel de aspirații politice în ceea ce privește primăria, dar este gata să sprijine prin intermediul guvernului toate proiectele care vor fi în interesul cetățenilor. Amintim că ieri, după ce primar interimar a devenit Silvia Radu, socialiștii și liberalii au ieșit în conferințe de presă și au spus că prin intermediu acestora partidul democrat a preluat primăria.