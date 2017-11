Securitatea energetică a Republicii Moldova rămâne deocamdată doar pe hârtie

10:30

Un Grup interdepartamental de lucru, format din 14 membri - reprezentanţi ai Procuraturii Generale, Ministerului Afacerilor Interne, Centrului de Informaţii Juridice, Departamentului Instituţiilor Penitenciare, Agenţiei de Administrare a Instanţelor Judecătoreşti, Inspactoratului Naţional de Probaţiune şi Centrului de Telecomunicaţii Speciale va întreprinde o serie de măsuri pentru integrarea modulelor informaţionale automatizate, existente ale organelor de drept. Grupul de lucru pentru asigurarea interoperabilităţii sistemelor informaţionale automatizate ale organelor de drept cu cele guvernamentale a fost creat recent, printr-un Ordin interdepartamental, semnat de Procurorul General, Ministrul Justiţiei, Ministrul Afacerilor Interne şi Directorul general al ÎS „Centrul de Telecomunicaţii Speciale".