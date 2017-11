Ce trebuie să știi când porți un ruj roșu?

13:00

O jurnalistă din Statele Unite a ajuns celebră în mediul online după ce a povestit modalitatea prin care a reușit să strângă 36.000 de dolari fără eforturi prea mari. Marie C. Franklin povestește că în urmă cu 12 ani a luat decizia ca, în loc să cheltuiască bancnotele de 5 dolari care îi treceau prin […] The post Trucul genial prin care o jurnalistă a reușit să strângă bani pentru o garsonieră! appeared first on The Woman.