Tânăr din capitală, reţinut pentru că ar fi furat în stradă telefoane mobile de la doi minori

Guvernul Republicii Moldova vrea modificarea şi completarea Constituţiei cu privire la numirea și cariera judecătorilor instanţelor judecătoreşti. Un proiect în acest sens a fost elaborat de Ministerul Justiției și urmează a fi trimis Curţii Constituţionale spre avizare şi, ulterior, Parlamentului spre examinare.