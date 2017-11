DODON dezinformează intenționat și populist din nou pro-Kremlin: „70% din produsele agroindustriale ale Republicii Moldova sunt exportate în Rusia”

09:15

1. Chişinău, sectorul Buiucani: str. Calea Ieşilor 9/3, 11/2, 11/4, 13, 15, 15/2, 17, 19, 19/2, 43, Călăraşi 1-21, 2-20, Drumul Crucii 2-10, 5-17, str-la Drumul Crucii 1, str. Florile Dalbe 3, 5, 8, Milano 1, 2-50, 9001, Trei Crai 1-7, 6, 3A, Truşeni 5-11, 12-18, 16/1, Ţărînei 1-9, 2-8, 2/1, 2/2 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 str. Gh. Codreanu 1-11, 2-12, Cornului 24, Drumul Taberei 2-38, 17-39, Durleşti 11, Toamnei 1-7, V. Lupu 61-73, Vovinţeni 1-9, 4-14 - în intervalul de timp între 09:40 - 17:00 2. Chişinău, sectorul Centru: str. A. Ablov 19B, Costeşti 1-7, 4-16, Griviţei 1, 2/1, Mărţişor 1/1, 4, 5, Mioriţa 6, Rîndunele 1-29, 2-30, Vînătorilor 21 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 str. Drumul Viilor 30-34, 67-97, Frumoasa 43-71, 56-88, şos. Hînceşti 53-58, Valea Dicescu 107-119, 144-160, V. Docuceaev 13-31, 26-42 - în intervalul de timp între 09:20 - 18:00 3. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti: str. Alecu Russo, Budeşti, Clopotnitei, Columna, Decebal, Florilor, Mitropolit Varlaam, Pintea Pavel, Velicico - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 4. Chişinău, sectorul Ciocana, s. Buneţi: str. Lavanda, Buneţi, Ştefan cel Mare, V. Micle - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:30 5. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Tohatin: str. Tohatin 9999 - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:30 6. Chişinău, sectorul Rîşcani: bd. Moscovei 20, 22, 23/1, 24, 26, 26/2, 28, 28/1, 28/2, 9001, 9002, Studenţilor 9, 9999 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 str. Petricani 202-208 - în intervalul de timp între 15:00 - 18:00 7. Chişinău, sectorul Rîşcani, s. Goianul Nou: str. E. Doga, Gloriei, Mioriţa, Păcii, Tineretului, V. Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 com. Ciorescu: str. Alexandru cel Bun, Ciorescu - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 18:00 s. Făureşti: str. Doina, Făureşti, Grădinilor, M. Viteazul, Mioriţa, Ogoarelor, Varniţa - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 18:00 s. Goian: str. Chişinău, Goian, Ichel, Păcii, Văilor - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 18:00 8. Anenii Noi: s. Hîrbovăţ - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 s. Mereni: str. Chişinăului, Gheorghe Coşbuc, Mereni, Pescarilor, Valahiei, Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 13:30 s. Todireşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 s. Chetrosu - în intervalul de timp între 13:00 - 17:30 9. Cahul: str. Alexei Mateevici, Vasile Stroescu - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 18:00 str. Vasile Stroescu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:30 s. Andruşul de Sus - parţial în intervalul de timp între 07:00 - 19:00 s. Brînza: str. Boris Glavan, Brinza Sat., Cutuzova, Drujbî, Fîntînele, Fructovaea, Jucova, Lenina, Mihai Eminescu, Novaea, Pobedî - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:30 s. Slobozia Mare: str. Fraţii Brescan, Grădinilor, Mihail Frunze, Mioriţa, Sărăţeni, Uliţa Mare - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 s. Văleni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:30 10. Cantemir: s. Cîrpeşti - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 13:00 s. Doina - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 s. Tartaul - în intervalul de timp între 10:30 - 11:30 11. Comrat (UTA Găgăuzia): or. Ceadîr-Lunga: str. Lenin (numai Juridici) - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:00 or. Ceadîr-Lunga: str. Alexandru Puşkin, Babkov, Bugeacului, Lomonosov, Maxim Gorki, Voroşilov, Zarecinaia, Zavodscaea - în intervalul de timp între 15:00 - 16:00 or. Ceadîr-Lunga: str. Cecanova, Lenin, Lomonosov, Maxim Gorki, Proezdnaia - în intervalul de timp între 16:00 - 17:00 or. Comrat: str. 60 Let Octeabrea, Alexandru Puşkin, Chievscaea, Docuciaeva, Ion Soltоs Per., Rоleeva - în intervalul de timp între 09:30 - 10:30 12. Călăraşi: s. Hirova - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 13. Căuşeni: s. Grădiniţa: str. S. Lazo, Lenin, Molodejnaia, 1 Mai, Gagarin - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50 s. Săiţi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 s. Sălcuţa - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00 or. Căuşeni: str. Mira 1 str-la, Mira 2 str-la, Miron Costin, Pietre Vechi str-la- în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 14. Cimişlia: s. Selemet: str. 31 August 1989, Cahul, Cimişliei, Dragoş Vodă, Mihai Eminescu, Sportivilor - în intervalul de timp între 15:00 - 17:00 s. Mihailovca: str. Constantin Negruzzi, Eminescu M., Grădinilor, Ion Creangă, Ion Soltîs, Tinereţii - în intervalul de timp între 16:20 - 17:20 15. Criuleni: s. Holercani - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 s. Ratuş - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 s. Jevreni - în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 s. Paşcani - în intervalul de timp între 12:00 - 14:00 16. Hînceşti: str. 31 August 1989, Alba Iulia, Alexandru Cel Bun, Bucovina str-la, Călinescu, Chişinau, Cogîlnic, Cuza-Vodă, Florilor, Gheorghe Coşbuc, Gradinilor, Ion Creanga, Mănăstirea Căpriană, Mihai Eminescu, Nicolai Gogol, Nicolai Gogol str-la, Petru Movilă, Serghei Lazo, Taras Şevcenco str-la, Trandafirilor, Vasile Alecsandri, Veronica Micle str-la - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20 str. A. Mateevici, Gagarin, Necrasov, O. Coşevoi, Osipenco, Şleahul Mereşenilor, Tricolorului, Pionerilor, str-la Pionerilor, Ion Neculce, Gura Cotului, Ştefan Vodă - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:30 str. Alecu Ruso, Constantin Stamati, Dimitrie Cantemir, Iachir Ion, Gavriil Musicescu, Gribova, Mitropolit Varlaam, Mănăstirea Căpriana, Petru Rareş, Prof. Ion Dumeniuk,Putna, Sleahul Meresenilor, Studentilor, Tineretului, Vatra str-la, Viteazul Mihai, Ştefan Cel Mare şi Sfînt str-la - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:30 s. Cărpineni: str. Colhoznaea, Davоdova, Independenţei, Mihailo Lomonosov, Tcacenco, Ştefan Neaga, Ştefan-Vodă - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:30 s. Lăpuşna: str. 50 Let Octebrea, Cotovscogo, Matrosova, Mehanizatorov, Mihail Lermontov, Sovetov - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 18:00 s. Horjeşti- în intervalul de timp între 09:00 - 10:30 17. Ialoveni: str. Alexandru cel Bun, Basarabia, Bălţi, Cetatea Albă, Chişinău, Ismail, Libertăţii - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 str. Ştefănucă Petru, Ştefan cel Mare, Florilor, A. Hîjdău, 27 August - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 s. Cărbuna - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 19:00 s. Horodca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 s. Mileştii Mici - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20 s. Pojăreni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30 s. Puhoi - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:00 s. Ulmu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00 s. Văratic - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 18:40 s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 s. Condriţa - în intervalul de timp între 10:00 - 12:00 18. Leova: s. Cuporani - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 16:30 19. Orhei: s. Berezlogi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 s. Jora de Jos, s. Jora de Mijloc, s. Jora de Sus, s. Lopatna - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20 s. Piatra - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:30 s. Hîjdieni - în intervalul de timp între 09:30 - 12:00 s. Susleni - în intervalul de timp între 12:00- 14:00 s. Jora de Sus, Jora de Mijloc - în intervalul de timp între 15:00- 17:00 20. Străşeni: str. 1 Cartierul Locativ, 31 August 1989, 31 August 1989 1 str-la, 31 August 1989 2 str-la, 8 Martie, Alecu Russo, Alexandru Donici, Alexandru Lăpuşneanu, Alexandru Marinescu, Alexandru Plămădeală, Alexei Mateevici, Alexei Şciusev, Andrei Jereghi, Aron Pumnul, Bucovinei, Chişinaului Şos., Codrilor, Constantin Negruzzi, Constantin Stere, Dimitrie Cantemir, Drumul Chisinaului, Eugen Coca, Exstravelant, Garaj, Grigore Ureche, Igor Vieru, Ioan Vodă, Ioana Iakir, Ion Şi Doina Aldea-Teodorovici, Ion Vatamanu, Luncilor, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu str-la, Mihail Kogălniceanu, Mihail Sadoveanu, Miron Costin, Mitropolit Varlaam, Morilor str-la, Orheiului, Păcii, Petru Movilă, Petru Rareş, Podgorenilor, Serghei Lazo, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Ştefan Neaga, Traian, Trandafirilor, Tudor Vladimirescu, Unirii, Valeriu Cupcea, Valeriu Cupcea str-la, Vasile Alecsandri, Vasile Alecsandrii str-la, Veronica Micle, Veronica Micle str-la, Victor Crăsescu, Vodă Cel Cumplit - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00 str. Doina, Gheorghe Asachi, Havuzului Str-La, Ion Creangă, Ion Creangă str-la, Ion Soltîs, Mihai Eminescu, Serghei Lazo, Serghei Lazo str-la, Tomă Ciorbă, Veronica Micle - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 s. Cojuşna: str. Ştefan cel Mare, Scorenilor, Cojuşna, M. Viteazul - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 18:30 s. Scoreni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:15 s. Făgureni - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00 s. Căpriana - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 s. Pănăşeşti - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 14:00 s. Găleşti - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 17:00 21. Ştefan Vodă: str. 31 August 1989, Bugeacului, Constructorilor, Suvorovo, Zona Industială - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20 s. Caplani: str. Cotovskii - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 s. Copceac: str. Bolgarscaea, Ciapaeva, Molodejnaea, Vinogradnaea - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 19:00 22. Taraclia: s. Aluatu: str. 31 August 1989, Bulgară, Frunze, Mihai Eminescu, Sadovaea - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:00 s. Borceag - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:00 s. Copceac: str. 1 Maea, 8 Marta, Alexandru Puşkin, Calinina, Carl Marx, Chirova, Cotovscogo, Cutuzova, Dimitrova, Gagauzscaea, Goricogo, Iurie Gagarin, Lenina, Maxim Gorki,Str-La, N.Crupscoi, Pavlova, Per.Dimitrova, Pirogova, Pobedî, Rodaca, S.Copceac, Serghei Lazo, Sovetscaea, Şuseva, Suvorova - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 23. Teleneşti: s. Budăi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 s. Crăsnăşeni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00