SMURD se extinde. Va fi lansat în scurt timp la Cimișlia

16:10

Liderul catalan destituit Carles Puigdemont s-a predat poliției belgiene, a anunțat duminică postul public de radio VRT, care citează surse, informează Reuters. Informația este publicată și de agenția de presă spaniolă EFE, care citează surse apropiate speței. EFE menționează că Puigdemont a venit însoțit de avocatul său. Procurorii belgieni, care au primit un mandat european […] The post Liderul catalan destituit Carles Puigdemont s-a predat poliției belgiene appeared first on Moldova.org.