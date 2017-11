Moldova a exportat mărfuri de peste un miliard de dolari de la începutul anului. Aproape două treimi din mărfuri au fost livrate în UE

11:10

Răpiți, torturați și uciși: la nivel mondial crește violența asupra jurnaliștilor. Dar numai unul din 10 delicte este elucidat. Deseori, statele în care aceștia trăiesc sunt cei mai mari dușmani ai lor. 530 de jurnaliști uciși. Numai între 2012 și 2016. UNESCO a publicat această cifră într-un raport preliminar prezentării studiului ”World Trends in Freedom of Expression and Media Development”. Conform organizației Reporteri Fără Frontiere, la aceștia se adaugă încă 47 ...