Atenție șoferi! Mai multe străzi de la Telecentru vo fi închise pînă la sfîrșitul anului

Elevii din Sipoteni, Călărași fac ore pe unde nimeresc, deoarece școala este în reparație încă din vară Elevii din Sipoteni, Calarasi, invata pe unde apuca deoarece liceul din sat este in reparatie inca din vara. Picii din clasele primare merg la ore la Casa de Cultura, peretii careia sunt plini de mucegai. Ceilalti elevi invata la scoala veche, unde este la fel de frig ca afara, din cauza geamurilor sparte si lipsei caldurii. In Casa de Cultura din satul Sipoteni, am intalnit mai multi copii, care stateau zgribuliti de frig pe goluri. La etajul doi intr-o sala de cativa metri patrati, plina de mucegai, cativa pici erau la ore. "Larisa CHELCIC, PROFESOR: "Pe coridor lucreaza o baterie una nu, iar salile de clasa sunt 6 baterii, toate fierbinti. Ne ridicam la etajul doi o sa vedeti conditii tare bune, cald si bine." Pe elevii claselor liceale si gimnaziale i-am gasit pe ulitele satului. Nu au mers astazi la ore, deoarece nu au unde, asa ca le-a fost prelungita vacanta de toamna. Pana acum cateva zile ei invatau in fosta scoala din sat care este aproape distrusa. Salile sunt pline de praf, geamurile sunt sparte, iar de caldura nici vorba. Satenii spun ca li s-a promis copiilor ca de pe data de 27 octombrie vor intra in scoala nou reparata si elevii nu vor mai fi nevoiti sa suporte frig, iar cei inghesuiala din salile Casei de Cultura. Parintii sunt nemultumiti de taraganarea lucarilor de constructie. Acestia ne-au povestit ca in sala de festivitati din Casa de Cultura care este mai mare nu este suficient de incalzita, iar copii sunt nevoiti sa mearga afara la baie. Profesorii spun ca este suficient de cald si conditiile sunt bune, iar directorul liceului teoretic "Mihai Eminescu" ne-a spus ca o alta iesire nu a fost, iar in cateva zile copii vor reveni in institutia de invatamant reparata la standarde europene. Pe 3 noiembrie, insa directorul scolii a scris pe pagina sa de facebook ca vacanta de toamna continua pentru un termen nelimitat. Contactati telefonic Directia de Invatamant din Calarasi spune ca s-au creat conditiile cele mai bune pentru copii, iar data limita a agentului economic de a termina lucrarile este de 18 noiembrie. . Liceul din Sipoteni a fost renovat in cadrul proiectului "Reforma Invatamantului in Moldova", implementat de Ministerul Educatiei. Pentru lucrari s-au cheltuit in jur de 24 de milioane de lei.