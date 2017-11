Înalt oficial european salută realizările Guvernului de îmbunătățire a mediului de afaceri: Este important de asigurat că există reguli previzibile și transparente, pentru ca investitorii să simtă că este sigur să investești în Moldova

17:30

Potrivit unui comunicat de presă al PL, acţiunea respectivă are loc la indicaţia viceprimarului Nistor Grozavu, anterior membru liberal. „După ce de dimineaţă, PD a introdus-o pe Silvia Radu, pe uşa din spate a primăriei, instalând-o abuziv în funcţia de primar general interimar al Capitalei, în aceste momente (după cum ne comunică, unii angajaţi ai Primăriei) are loc „curăţarea” biroului lui Dorin Chirtoacă (care este încă primarul ales al Chişinăului) de lucrurile pe care le are acolo edilul Capitalei, spre a fi pregătit biroul (mai mult decât simbolic) pentru Silva Radu, (spre a fi „legitimată” prin stăpânirea principalului birou al primăriei), miza democraţilor pentru primăria Chişinău”, a menţionat vicepreşedintele PL Valeriu Munteanu într-o postare pe Facebook.