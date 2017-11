Un tribunal belgian decide în 17 noiembrie dacă fostul lider catalan Carles Puigdemont și patru din asociații săi vor fi extrădați sau nu în Spania

08:50

Ambasadorul Germaniei la București Cord Meier-Klodt a spus luni că atunci când va deține președinția Uniunii Europene în primul semestru din 2019, România poate juca un rol esențial referitor la tematica migrației, relatează Agerpres. Diplomatul german s-a intrebat de ce teama de o suprapondere a elementului strain e mai mare in societatile unde aproape ca nu au fost preluati refugiati si unde probabilitatea ca un numar mare de refugiati sa apara este cat se poate de mica. El s-a referit la scepticismul din România fata de cotele obligatorii de preluare a migrantilor: „Există și in tara dumneavoastra un scepticism mare fata de reglementarea acestor cote obligatorii de preluare, o tara, totusi, in care exista o istorie indelungata si de succes in ceea ce priveste preluarea si integrarea unor straini”. Cord Meier-Klodt a adăugat că presa contribuie la modul cum e perceputa migratia, fie ca sansa sau ca provocare, prin subiectele despre care relatează.