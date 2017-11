Guvernul cere modificarea Constituției de dragul reformei justiției

15:30

Un moldovean a fost reţinut de polițiștii de frontieră în momentul în care intenționa să transporte în mod fraudulos, peste frontiera moldo-ucraineană, mai multe recipiente pline cu alcool. Acesta a declarat că alcoolul nu-i aparține și urma să-l transmită din Moldova în Ucraina unei persoane necunoscute.