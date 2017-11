(GALERIE FOTO) Imagini impresionante: Cum arată cele mai periculoase piste de aeroporturi din lume

15:00

Chinezii rămân în continuare cei mai rapizi constructori de autostrăzi. La sfârșitul lui octombrie, China a dat în folosință o nouă autostradă de 135 kilometri în sudul țării, după doar 6 luni de la începerea lucrărilor. The post (GALERIE FOTO) Imagini spectaculoase: Țara care a construit în 6 luni o autostradă de 135 de kilometri appeared first on Independent.