Progresele şi provocările înregistrate în relaţia comercială UE-Republica Moldova, analizate de Cecilia Malmström într-o vizită la Chișinău

Fostul internațional italian Andrea Pirlo a disputat duminică ultimul meci din cariera sa, evoluând pentru echipa New York City FC în partida câștigată cu scorul de 2-0 în fața formației Columbus Crew, în manșa secundă a semifinalelor Conferinței de Est a Ligii profesioniste nord-americane de fotbal (MLS).