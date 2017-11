Ești o persoană empatică și-ți place să ajuți oamenii? Liniei Verde Pentruviata.md recrutează voluntari

17:15

Rețeaua de farmacii Hippocrates, în parteneriat cu asociația Little People Moldova, în luna noiembrie desfăşoară campania de caritate, de colectare a fondurilor pentru susținerea copiilor bolnavi de cancer. Evenimentul are loc al treilea an consecutiv. Articolul Hippocrates și Little People Moldova susțin copiii bolnavi de cancer în lupta pentru viață apare prima dată în #diez.