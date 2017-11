Fotografiile maestrului fotograf Mihai Potârniche au fost expuse în cadrul unei expoziţii la Moscova

10:30

Primaria a inceput cautarile pomului de Craciun Au inceput cautarile pomului de Craciun, care va fi amplasat de Primarie in PMAN. Viceprimarul Nistor Grozavu sustine ca se examineaza mai multe variante. In acelasi timp, primarul interimar Silvia Radu sustine ca subiectul brazilor nu trebuie politizat, avand in vedere ca si Guvernul va avea propriul pom de Craciun pe strada 31 august. "Cu cat mai multi brazi de Craciun, cu atat mai bine. Frumusetea brazilor aduce bucurie tuturor. Trebuie de mers la toti brazii, nu trebuie de facut exceptie. Aceasta este o sarbatoare care nu trebuie politizata, a spus Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR. "Au inceput cautarile pentru brad. Avem deja cateva propuneri. O sa incercam sa iesim si din aceasta situatie. Nu pot sa va zic o asemenea suma. Putem sa identificam un brad foarte frumos, dar foarte scump sau unul mai ieftin, atuci cand omul vrea sa scape ce bradul din curtea casei. Am discutat si cu cei de la Moldsilva poate ne propun ei ceva. Planificam inaugurarea pe 1 decembrie. Nu se pune accent pe spiritul de concurenta, Targul de Craciun are un aspect, iar bradul din PMAN isi va pastra semnificatia pe care a avut-o dintotdeauna. a adaugat Nistor GROZAVU, VICEPRIMAR. Bradul Primariei va fi amplasat in PMAN, in rest, manifestatiile se vor muta pe strada 31 august, acolo unde va fi targul de Craciun, carusele, un patinoar, dar si bradul Guvernului.