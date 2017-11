Șeful diplomației moldovenești a avut o discuție telefonică cu omologul său qatarez

11:10

Anunțul a fost făcut de către primarul general interimar, Nistor Grozavu, în dimineața zilei de astăzi, 6 noiembrie, menționând totodată că el se retrage din funcția pe care o exercită la moment, scrie realitatea.md.„Am acceptat acest interimat din cauza unei situații de criză în ideea că aceasta va fi pentru o perioadă scurtă. Așa am spus când am revenit la serviciu. Nu-mi doresc să ocup acesta funcție contrar Consiliului Municipal Chișinău (CMC). Am acceptat doar ca să deblochez activitatea Primăriei Chișinău. La moment, este nevoie de o echipă completă, dar după ce am discutat cu fracțiunile am înțeles că nu este voință politică”, a explicat Nistor Grozavu.Mai mult, acesta a făcut referire la lege, precum că în cazul în care CMC de două ori nu votează sau scoate de pe ordinea de zi un anumit subiect, primarul poate să numească în funcție viceprimarii. „Vă anunț că Silvia Radu și Ruslan Codreanu sunt numiți oficial.