Au sărbătorit 1 AN de IUBIRE! Tany Vander i-a CÂNTAT iubitului, iar Vasilyi i-a oferit DARURI SCUMPE! VIDEO//

Interpreta Tany Vander și omul de afaceri Vasilyi Lungo, la 5 noiembrie curent, au sărbătorit un an de iubire, informează SHOK.md. El i-a oferit, ca de obicei, cadouri scumpe – cercei și inel Bvlgari de aur, care costă între câteva sute și câteva mii de dolari: Happiest kid Thank u baby @vasiliy_lungo and Happy anniversary […]

