(VIDEO) „Jurnaliști meschini” și „activiști sataniști – secretarul Mitropoliei Moldovei, despre cei care cer transparență privind construcția auxiliară Catedralei

11:20

Procurorii de la Bruxelles au anunţat sâmbătă că examinează mandatul european de arestare lansat împotriva liderului destituit al Cataloniei, Carles Puigdemont, şi speră să demareze procedurile de extrădare cât mai repede posibil, informează cotidianul lapresse.ca.