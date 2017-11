Românii au ieșit din nou în stradă. “Nu vrem să fim o naţie de hoţi!”

22:20

Cincisprezece companii IT din Republica Moldova au semnat o Cerere adresată Ministerului Economiei și Infrastructurii (MEI) privind înființarea primului Parc IT ”Moldova IT Park”, comunică Politik.md. Potrivit unui comunicat de presă al MEI, scopul principal al proiectului este de a crea premise pentru dezvoltarea industriei tehnologiei informației, crearea locurilor de muncă noi, precum și atragerea investițiilor locale și străine. Proiectul „Moldova IT Park” are drept obiective furnizarea de mecanisme de consultanță și sprijin pentru noile firme IT, creșterea volumului investițiilor în activitățile companiilor IT rezidenți ai parcului, a numărului de produse IT inovative create de rezidenții parcului, stabilirea de parteneriate internaționale pentru transferul de cunoștințe și tehnologie în domeniul IT, inclusiv prin implicarea unor profesioniști IT străini.