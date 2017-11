Barcelona 2-1 Sevilla: Paco Alcacer a fost omul meciului pentru catalani, marcând de două ori în poarta Sevilliei

15:50

Actorul Jason Momoa, cunoscut mai ales pentru interpretarea rolurilor Ronon Dex din ”Stargate Atlantis” şi Khal Drogo din ”Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones”, s-a căsătorit în secret, în urmă cu câteva săptămâni, cu partenera lui de viaţă, actriţa Lisa Bonet, cunoscută din ”The Cosby Show”, cu care are o relaţie de 12 ani, informează The Daily Mail, scrie digi24.ro.