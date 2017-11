Procurorii au inițiat urmărirea penală după decesul fetei în dializă, care a fost lăsată cu burta plesnită în stradă

14:20

10 retete de frumusețe cu ulei de măsline Uleiul de masline a ocupat inca din timpuri imemoriale un loc important in ritualul de frumusete al femeilor. Spre exemplu, matroanele romane foloseau aceasta substanta pentru a-si ingriji podoaba capilara considerand-o secretul tineretii. Locuitorii bazinului mediteranean foloseau si ei uleiul de masline, nu doar pentru a-si asezona bucatele ci si pentru a-si hrani parul si a pastra supletea pielii. Cercetarile moderne arata ca extractul de maslin contine oleuropeina, un compus antibacterian care ii permite arborelui sa aiba o viata lunga si sa lupte impotriva bacteriilor care ar putea sa il atace. Acesta mai contine vitamina E care contribuie la hidratarea, hranirea si protejarea pielii. In plus, uleiul de masline este bogat in polifenoli (aproximativ 20 de tipuri de polifenoli dintre care doar 2 sunt absorbiti de organismul uman), compusi ce fac parte din familia antioxidantilor si care previn imbatranirea. In zilele noastre, uleiul de masline a adevenit marea vedeta a industriei cosmetice. Acesta este folosit de multa vreme in componenta sapunurilor pentru a le face mai hidratante si mai moi pentru piele. La momentul actual exista o gama larga de produse pe baza de ulei de masline destinate sa raspunda nevoilor fiecarui centimetru de piele de pe corpul uman. Uleiul de masline poate fi folosit insa si in stare naturala pentru a hrani pielea, actionand cu precadere asupra portiunilor cu piele uscata (coate, genunchi, calcaie). Iti prezentam cateva modalitati in care poti folosi acest produs pentru a-ti ingriji corpul. Pentru a-ti pastra pielea tanara si supla poti folosi uleiul de masline. Pune cateva picaturi de ulei de masline pe un disc demachiant si tamponeaza pielea fetei si decolteul cu acesta (dupa ce te-ai demachiat). Daca ai pielea uscata, acest tratament iti poate oferi hidratarea de care ai nevoie. Poti opta si pentru o varianta diluata amestecandu-l cu putina lotiune de fata. Pentru a hidrata si a preveni imbatranirea mainilor freaca-ti pielea cu ulei de masline dupa care acopera-ti mainile cu manusi de bumbac. Lasa-le pe maini atat cat poti rezista (e ideal daca ai putea sa lasi tratamentul peste noapte) dupa care spala cu un sapun moale. Pentru a-ti intari unghiile si a scapa de cuticule inmoaie varfurile degetelor in ulei de masline caldut pentru aproximativ 10 minute. Incearca acest tratament simplu o data pe saptamana si vei observa ca unghiile vor deveni mai rezistente si mai frumoase. Freaca putin ulei de masline pe picioare insistand asupra zonelor afectate (pielea uscata de pe calcaie, bataturi, etc.), acopera-le cu sosete de bumbac si lasa uleiul sa actioneze peste noapte. Dimineata spala-ti picioarele cu un sapun moale. Dupa o sapatamana de tratament vei observa diferenta. Combina o jumatate de ceasca de ulei de masline cu un sfert de ceasca de otet si un sfert de ceasca de apa. Pune solutia obtinuta intr-un tub si foloseste-o seara, o data pe saptamana, pentru a trata decolorari ale pielii si pentru a distruge bacteriile. Taie o lamaie in jumatate dupa ce ai strans-o de cateva ori cu […]