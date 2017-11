Atenție, șoferi! Restricții de circulație astăzi, în Chișinău

11:15

Iata cele 3 zodii ale caror bugete vor creste zdravan: Leu Faci cum faci si dai de bani. Unii munciti, altii castigati pur si simplu fara prea mari eforturi. Este un an foarte norocos la acest capitol. Iar dpiritul tau competitiv te indeamna sa-ti inmultesti banii investind intr-o afacere bine gandita, cu bataie pe termen lung. Vei vedea ca daca iti dai interesul, si rezultatele financiare vor fi pe masura. In august joci putin la risc si vei avea tendinta sa arunci sume mari si sa te implici in afaceri nesigure, dar castigurile nu se vor lasa asteptate. Fecioara Anul 2018 aduce schimbari importante la capitul financiar. Te poti considera o norocoasa. Vei vedea dintr-odata lumea cu alti ochi, iti vor veni o multime de idei de afaceri si vei avea un fler comercial crescut. Actioneaza si nu vei regreta. Planurile tale au o anvergura nemaintalnita, iti propui sa ajungi sus si reusesti. Culmea e ca atragi banii ca un magnet si aici poate fi vorba inclusiv de un castig neasteptat, spre exemplu la loterie. De aceea, e indicat sa joci cat mai des, insa sume mici. Capricorn Te afli pe o panta ascendenta din punct de vedere profesional inca de la sfarsitul lui 2017, insa in anul urmator parca pur si simplu infloresti. Sefii te vad cu ochi buni, iar asta iti confera entuziasm si energie ca sa te avanti cat mai sus. Nu-ti ramane decat sa iei taurul de coarne. Pe masura ce descoperi noi oportunitati incepi sa nu te mai multumesti cu putin. Astfel ca 2018 iti va aduce bunastare materiala. Ai sansa unui castig nesperat dintr-o mostenire pe care n-ai luat-o niciodata in calcul, potrivit ele.ro.