„Sînt corupți toți cei de la conducere și nu-i niciunul cinstit”

Rusia ar putea să trimită mai multe rachete moderne de tip Iskander în enclava Kaliningrad, ca răspuns la desfășurarea de trupe ale Alianeți Nord Atlantice in țările Baltice – a anunțat deputatul Vladimir Șamanov, președintele Comitetului pentru forțe armate din Duma de stat de la Moscova, citat de agențiile ruse de știri. Ieri, Rusia acuzat Statele Unite că își întăresc prezența în Polonia și țările Baltice, afirmînd că astfel încalcă înțelegrile existente între Rusia și Alianța Nord Atlantică. Purtatorul de cuvînt al NATO a negat acuzatiile venite de la Moscova, spunind că sunt respectate întocmai înțelegerile internaționale. NATO a desfășurat 4000 de militari în Europa Centrală și de Răsărit după ce Rusia a anexat Crimeea in 2014. In Polonia, un purtator de cuvînt al Ambasadei americane a declarat si el că nu exustă din partea NATO sau a armatei americane vreo încalcare a întelegerilor internaționale, și ca militarii americani vin prin rotatie in Polonia, rotatie care are loc o data la nouă luni.