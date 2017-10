Visele devin realitate cu tratamentul de Fertilizare in Vitro

Deși doar un scenariu vine în minte atunci când Fertilizarea in Vitro este menționată, călătoria pe care oamenii o traversează cu scopul de a aduce un “copil în viață” este alcătuită din diferite etape. İn acest articol sunt prezentate toate etapele procedurii FIV de la primul test până la stabilirea sarcinii și a nașterii propriu-zise… Schimbările în condițiile de trai, maternitatea tardivă și infertilitatea inexplicabilă sunt factori determinanti in creșterea numărului de cupluri care aplica pentru Fertilizare in Vitro.

