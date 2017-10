Date înfricoșătoare: Moldovenii încep să consume alcool de la vârsta de 11 ani

12:40

George Weah, fostul mare atacant al Milanului în anii '90, și singurul jucător african care a cucerit vreodată Balonul de Aur, este noul președinte al Liberiei. În 2005, fostul mare atacant a candidat pentru prima dată la şefia Liberiei, dar a pierdut alegerile, acumulând puțin peste 40%. Iar pe 12 octombrie 2017, Weah a devenit președinte al Liberiei, câștigându-l pe oponentul său, vice-preşedintele demisionar Joseph Boakai. George Weah, 51 de ani, și-a petrecut cea mai mare parte din cariera de fotbalist la AC Milan, în perioada 1995-2000. În 1995, Weah a obținut Balonul de Aur, rămânând și astăzi singurul jucător african care a cucerit acest trofeu. De-a lungul carierei, Weah a mai jucat la Monaco, PSG, Chelsea, Manchester City și Marseille. Și-a încheiat cariera de fotbalist în 2003, la Al Jazeera. Arsene Wenger, fostul antrenor al lui Weah la Monaco, la sfârșitul anilor '80, l-a felicitat pentru performanța remarcabilă din alegeri. AW: I'd like to congratulate my former player George Weah on becoming president of Liberia. It's not often your ex-player becomes president! pic.twitter.com/qlpSUD9YBi — The Arsenal (@DareToWenger) October 12, 2017