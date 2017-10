Norvegia intenționează să trimită un batalion de blindate lângă frontiera cu Rusia

13:20

Așa-numitul președinte al republicii separatiste transnistrene Vadim Krasnoselski a calificat Tiraspolul drept "punctul de sprijin al lumii rusești". Aprecierea se conține în alocuțiunea pe care Krasnoselski a rostit-o în fața Consiliului orășenesc local cu ocazia împlinirii a 225 de ani de la fondarea localității.