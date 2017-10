Alianța PPDA-PAS încă nedecisă // Negocierile se prelungesc

09:00

Am comis o mare greșeală, fraților! O eroare impardonabila! Mare păcat pe capul meu și nicio spovedanie nu poate repara prejudiciul… Nu știu dacă există vre-un psihoterapeut care ar îndrepta neuronii scrântiți la fel precum o baba îți îndreptă pe vremuri o mâna sau un picior. Dar sa va zic ce-am pățit: citeam eu saptămâna asta care a trecut știrile. Ca de obicei. Și nu știu cum mi s-au părut cam dezlânate, nu prea se legau, ceva îmi părea suprafăcut și „redactat”. Și cum nici încredere mare nu prea am în media de la noi, am zis sa verific totul cât mai aproape de sursă. Săptămâna a fost una tocmai potrivită, căci majoritatea „noutăților” au avut drept origine emisiuni televizate sau ședințe care puteau fi urmărite online. V-ați prins? Eu am ascultat cu urechile mele 2 (DOUA !) emisiuni televizate, talk-show-uri politice, și 3 (TREI !!!) sesiuni de lucru ale Comisiei care lucrează acum la constituirea circumscripțiilor electorale.