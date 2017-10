Comisarul european Nils Muiznieks îi admonestează „diplomatic” pe oficialii noștri

14:15

Iata in ce zodii sunt nascute femeile pe care le vei vedea mereu doar in compania unor barbati incredibil de aratosi: Leu Barbatul cu care iese in lume femeia din zodia Leu trebuie sa fie precum e ea: mandru, bine facut, sa arate perfect din cap pana-n picioare. E atrasa de barbatii a caror privire emana inteligenta, caci nu va suport alaturi de ea un barbat care nu e capabil sa poarte o conversatie, care sa o faca de ras atunci cand sunt in mijlocul cunoscutilor. Trebuie sa fie si serios, dar si vesel in acelasi timp. Doar cel care stie sa rada e considerat frumos in ochii ei. Taur Femeia Taur este destul de orgolioasa si considera ca partenerul sau o reprezinta in totalitate, este a doua ei imagine. Tocmai din acest motiv nu "incurca" decat cu cei care arata perfect, care au un trup bine sculptat, bine intretinut. Nu vrea genul de papusel, ci alege mai degraba barbatii care au trasaturi masculine bine definite, cu tenul usor creol si parul negru, care nu au o frumusete prea comuna. Capricorn Barbatul care vrea sa ajunga la inima unei femei din Capricorn trebuie sa fie sportiv, bine lucrat la sala, cu brate puternice, barbatul care sa o faca sa se simta femeie pe ea, cea care in orice alta situatie ii place sa domine. De regula, dupa barbatii care se afla in preaja acestei native tanjesc toate femeile. Are sanse mari sa se cupleze cu barbati celebri si frumosi, pentru ca are mereu grija de felul in care se afiseaza in societate, potrivit ele.ro.