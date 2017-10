Agneția Moldsilva a stabilit prețurile pentru iarna aceasta lemnul de foc. Iată cât costă

09:15

Domeniul IT devine tot mai atractiv pentru tineri. Numărul celor interesați de „cariera viitorului" crește de la an la an, la fel cum cresc și oportunitățile pe care le oferă. Pe de o parte sunt studenții care caută de pe acum o companie în care să crească, iar pe de alta sunt angajatorii care ochesc talente și transformă tinerii studenți în specialiști cotați. ICT Career Orientation a creat un spațiu de comunicare între ei și i-a ajutat să se cunoască pentru o viitoare colaborare.