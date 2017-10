Un sat întreg încearcă să-şi recapete iazul ajuns pe mâinile fraţilor unui deputat socialist

16:50

Un asteroid de mici dimensiuni şi foarte strălucitor a trecut joi pe lângă Terra, fără să se ciocnească cu planeta noastră, aşa cum au prevăzut oamenii de ştiinţă, oferind astronomilor ocazia de a participa la un exerciţiu de apărare planetară şi de a studia un tip de obiect cosmic care este potenţial periculos pentru omenire, informează AFP. "Consider că exerciţiul a fost un mare succes", a declarat Detlef Koschny, codirector al departamentului Near-Earth Objects din cadrul Agenţiei Spaţiale Europene (ESA). "Am acţionat ca şi cum ar fi fost vorba despre un obiect cosmic considerat 'critic' (chiar dacă nu era cazul) şi am exersat planul ce vizează schimburile de informaţii, utilizând telescoape şi sisteme radar", a adăugat acelaşi om de ştiinţă. "Ne-am pregătit bine şi cele mai multe dintre sistemele de monitorizare şi de comunicaţii au funcţionat aşa cum era prevăzut", potrivit aceluiaşi cercetător. În zilele care au precedat trecerea asteroidului pe lângă Terra, NASA şi ESA au subliniat faptul că nu există niciun risc de coliziune dintre acest corp ceresc şi Terra. "Nu există niciun pericol, inclusiv pentru sateliţi", a declarat Michael Kelley de la departamentul de Studii Planetare din cadrul NASA. Asteroidul 2012 TC4, care s-a aflat la o distanţă mai mică de 44.000 de kilometri faţă de planeta noastră, s-a dovedit a fi "mai mic decât prevedeau astronomii şi are un diametru de 10-12 metri", a precizat Detlef Koschny. Astronomii au crezut iniţial că asteroidul avea un diametru cuprins între 20 şi 30 de metri, apropiindu-se de mărimea meteorului care s-a dezintegrat deasupra oraşului Celeabinsk din centru Rusiei în februarie 2013. Văzând acel bolid luminos pe cer, oamenii s-au apropiat de ferestre, însă unda de şoc a spart geamurile multor clădiri din oraş. Incidentul a determinat rănirea a peste 1.300 de persoane. Un număr mare de telescoape au putut să monitorizeze asteroidul 2012 TC4 în ultimele zile şi mai mulţi astronomi amatori au putut chiar să obţină imagini cu acesta, a precizat Detlef Koschny. Radarul de mari dimensiuni din Arecibo, Puerto Rico, nu a funcţionat din cauza uraganelor care au devastat recent regiunea Mării Caraibilor. "Am fost lipsiţi de şansă din acest punct de vedere, însă un alt radar american a putut fi utilizat în ultimele nopţi", a adăugat acelaşi cercetător. Asteroidul 2012 TC4, care efectuează o rotaţie completă în jurul Soarelui în 609 zile, a fost descoperit în 2012 şi, de atunci, nu a mai fost observat timp de cinci ani. El a fost din nou reperat în vara acestui an de către VLT (Very Large Telescope) din cadrul Observatorului European Austral (ESO) din Chile. Acest fapt a permis astronomilor să îi calculeze traiectoria cu un grad ridicat de precizie. Cercetătorii au putut astfel să determine că la următoarea lui trecere pe lângă Terra, ce va avea loc în 2050, asteroidul, a cărui orbită se va modifica până atunci, nu se va ciocni cu planeta noastră. Însă nu este imposibil ca în 2079 acest asteroid să lovească Terra.