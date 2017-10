TOP 10 cluburi cu cele mai multe goluri în cupele europene; Surpriză la media pe meci

11:00

Concepția de reflectare în mass-media a plebiscitului pentru demiterea Primarului capitalei, Dorin Chirtoacă, a intrat astăzi în vigoare, fiind publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. The post A intrat în vigoare Concepția privind reflectarea în mass-media a plebiscitului de demitere a Primarului de Chișinău appeared first on Independent.