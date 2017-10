Un bărbat din Glodeni a înscenat răpirea propriului automobil, după ce a fost la furat poamă, iar paznicii i-au văzut maşina

05:10

Aur în valoare de aproape două milioane de dolari ajunge în canalizările din Elveţia în fiecare an. Un institut de cercetare a ajuns la concluzia că elveţienii aruncă anual 40 şi ceva de kilograme de aur, scrie Digi24.ro. Mai mult, potrivit unui raport, în canalizările elveţienilor ajung anual şi aproape 3.000 de kilograme de argint.