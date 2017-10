Subiectele discutate de Candu la ședința dintre Guvern și Parlament

Subiectele discutate de Candu la ședința dintre Guvern și Parlament Andrian Candu a subliniat principalele subiecte care au fost puse în ședința comună a Guvernului și Parlamentului. De asemenea, oficialul a trecut în revistă toare restanțele, acțiunile dar și succesele Parlamentului și Guvernului. “Astăzi am trecut în revistă acțiunile realizate și cele nerealizate, dar și cauzele și motivele acestor restanțe, unele tehnice de altfel, care se vor rezolva și se vor corecta. Noi am discutat despre angajamentele pe care ni le-am asumat, atât față de cetățenii Republicii Moldova, dar și acțiunile puse deja pe hârtie în planurile noastre legislative. Totodată, am discutat despre angajamentele pe care ni le-am asumat față de partenerii noștri internațioanali, față de Fondul Monetar Internațional, față de UE pe baza celor trei documente de bază: lista priorităților Guvernului, foaia de parcurs nr.2 și programul legislativ al Parlamentului. Noi din 2016 am reușit să recuperăm foarte mult din restanțele precedente și continuăm să mergem pe acest ritm, deja pentru cele asumate pentru anul 2017. Comisiile vor examina acțiunile ce trebuie interprinse pe agenda comună Parlament-Guvern. Totodată, Andrian Candu a menționat faptul că în fiecare săptămână vor fi organizate audieri parlamentare. “Legile sunt bune pentru oameni atunci când sunt bine implementate. Începând de săptămâna viitoare, în fiecare săptămână vor fi organizate audieri parlamentare. Nu am verificat doar agenda sincronizată, am discutat și subiecte în detaliu, legate de formarea Agenției Naționale pentru Integritate, concursurile care sunt organizate de acest consiliu și care este planul calendaristic. Am discutat despre planurile legate de lupta împotriva corupției la nivel de pachet de intergritate dar și despre strategia care a fost votată în Parlament. Am discutat despre proiectele legate de frauda bancară, despre acea platformă care a fost organizată, dar și despre lupta împotriva traficului de ființe umane. Sursă: publika.md Record Subiectele discutate de Candu la ședința dintre Guvern și Parlament apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.

