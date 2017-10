O nouă critică adusă de Băsescu pentru Maia Sandu: A fost în 3 guverne. Știți vreun partid curat ca lacrima?

09:50

Cea de-a opta ediție a ICT Career Orientation a întrunit un număr record de tineri pasionați de IT din toată țara. Elevi ai instituțiilor vocaționale din Chișinău și din raioanele țării, studenți la facultățile cu profil IT din instituțiile de învățământ superior, alături de profesorii lor, dar și tineri absolvenți în căutare de un loc de muncă au venit ieri la Tekwill să intercaționeze direct cu companii IT din Republica Moldova.