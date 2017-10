Citește orice carte vrei la un preț de 20 de lei. Cum funcționează conceptul de „rent a book” în Moldova

18:15

Domeniul IT este în continuă dezvoltare în Republica Moldova. El devine tot mai atractiv pentru tinerii din țară, iar companiile străine decid să își deschidă sedii în Chișinău. Cu această evoluție, în 2016 a început construcția unui nou parc IT, care va combina natura și lumea noilor tehnologii. Articolul (foto) Zonă de relaxare, restaurante și săli de conferință. Cum va arăta parcul IT din Chișinău apare prima dată în #diez.