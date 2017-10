Fiscul s-a luat de centrele comerciale din țară. Inspectorii au depistat abateri

21:00

Ministrul Justiției, Vladimir Cebotari, pune punct speculațiilor pe marginea comunicatului emis astăzi de către delegația Uniunii Europene prin care anunța decizia de a nu transfera fonduri pentru susținerea reformei justiției din Republica Moldova. Într-o postare pe Facebook, ministrul menționează că restanțele din 2014-2015 au fost lichidate în 2016 și 2017 pentru a nu comite aceleași greșeli în viitor. Trebuie sa fim corecti, clari si sa nu ne lasam antrenati in speculatiile care au fost lansate azi de mai multe surse in privinta cauzelor si motivelor unei astfel de decizii si fac urmatoarele concretizari: 1. in anii 2014 si 2015 autoritățile din Republica Moldova NU au arătat un angajament suficient pentru a implementa reforme în sectorul justiției (acest lucru e foarte clar expus in comunicat) si nu este vorba despre un anumit coleg sau altul; 2. restantele anilor 2014 si 2015 au fost inlaturate in anul 2016 si 2017 si despre aceasta arata toate rapoartele pe Strategia Reformei a Sectorului Justitiei; Trebuie sa ne facem temele si sa nu admitem aceleasi greseli in viitor, chiar daca alt partid a fost la guvernare, a scris Cebotari pe Facebook.