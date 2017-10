Șase militanți tătari din Crimeea au fost arestați pentru terorism

07:10

În Republica Moldova a sosit lotul de vaccin antigripal, oferit cu titlu de donație de către ,,The Task Force for Global Health”, în cantitate de 200 mii de doze, care a fost recepționat de Centrul Național de Sănătate Publică al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, comunică Politik.md. Astfel, în perioada imediat următoare, vaccinul Influenza Vaccine (Split Virion) va fi distribuit instituțiilor medico-sanitare publice, după care va demara Campania de imunizare împotriva gripei sezoniere a contingentelor profesionale și cu risc sporit de îmbolnăvire (bolnavii cu boli cronice, lucrătorii medicali, angajații din cadrul trupelor de carabinieri și grăniceri, Serviciului Situații Excepționale și Serviciului Vamal, din instituțiile de asistentă socială, copiii din orfelinate etc.), se precizează într-un comunicat de presă al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.