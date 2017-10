Un iaz cu o suprafaţă de 110 hectare a secat complet în nordul Republicii Moldova

17:20

Premierul Pavel Filip a solicitat repetat autorităților de resort să stopeze activitatea ilegală a taximetriștilor din Capitală. Potrivit lui, deși problema e veche, rezultatele întârzie să apără, iar asta în condițiile în care există toate instrumentele necesare pentru rezolvarea acestei probleme. ”Săptămâna trecută, la sărbătoarea vinului, la business-week, au venit mii de oameni în Moldova, […] The post Filip: Planurile turiștilor se zădărnicesc atunci când dau ochii cu taximetriștii noștri appeared first on Moldova.org.