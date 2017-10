Alternativ la Chișinău și București. Hotărârea Comisiei mixte moldo-române: „înființarea unui grup comun de lucru”

10:15

Aceste femei super destepte sunt nascute cu precadere in urmatoarele trei zodii: Fecioara Frumoasa Fecioara este geniala. Are o multime de talente, e mereu dornica sa invete ceva nou, motiv pentru care studiaza continuu. E o perfectionista, pentru ca vrea ca totul sa ii iasa fara cusur. Fecioara e una dintre acele persoane care te cucereste cu farmecul sau izvorat dintr-o inteligenta cum rar intalnesti. Atunci cand ii intra ceva in cap, nimic nu-i sta in cale pana nu-si duce la bun sfarsit planurile. Capricorn Femeia nascuta in zodia Capricorn e rece, echilibrata. Stie ce vrea in viata si isi urmareste cu seriozitate obiectivele. Vrea mereu sa fie la curent cu ultimele noutati, are o sete avida de cunoastere pentru ca viseaza sa faca descoperiri care sa schimbe lumea. Si are toate sansele! Nu prea exista oameni in jur care sa se poata ridica la nivelul ei. Isi cunoaste emotiile, dar mai ales ambitiile si poate deveni absolut orice isi doreste. Varsator Sarmul pe care il manifesta femeia Varsator vine din adancurile cunoasterii sale. E geniala la toate capitolele. Inteligenta ei sclipitoare i se citeste nu doar in modul de adresare, ci si in priviri. Varsatoarea este ambitioasa si are visuri marete pe care le duce intotdeauna la indeplinire. Iti va citi gandurile, deci nu ai nicio sansa sa o inseli. Si dincolo de faptul ca e desteapta foc, mai este si foarte frumoasa. Aproape ca nu are cusur fizic, potrivit ele.ro.