Ministrul de externe ungar: Budapesta și Kievul au poziții „complet diferite” cu privire la noua lege ucraineană a educației

08:10

Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a încercat sa convingă Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei că noua lege a educatiei, despre care criticii ei susțin că ar restrictiona invatamantul in limbile minoritatilor, ar fi de fapt, in interesul copiilor. Poroșenko a susținut ca valul de critici politizeaza nejustificat o lege care respecta toate normele democratice, informeaza site-ul de știri Hotnews.ro. Potrivit sursei citate, singurul parlamentar care a ridicat problema controversatei legi in plenul Consiliului Europei a fost Attila Korodi, de la UDMR, grupul popular-europenilor. Poroșenko a susținut că copiii ar trebui sa fie bilingvi, chiar trilingvi, si s-a dat pe el insusi de exemplu: vorbeste câteva limbi straine pentru ca a trait printre minorități.